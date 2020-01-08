شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلي عن أعلى مستوى فى 9 أشهر قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع النفط الخام مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، متخليا عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، فى ظل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يتضمن البيانات الرسمية لمخزونات الخام التجارية ومستويات الإنتاج.

بحلول الساعة 13:25بتوقيت غرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.79$،وسجل أعلى مستوي 65.62$ الأعلى منذ 25 نيسان/أبريل 2019 ،وأدنى مستوي 61.35$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% فى تعاملات السوق الأسيوية يوم الأربعاء ، بعدما شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق ، انتقاما لمقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس.

قال تليفزيون إيران إن طهران أطلقت نحو 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق ،و أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الهجوم وأشارت إلى عدم وقوع إضرارا كبيرة.

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وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب ،وإن الضربات الصاروخية أكملت ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني ،وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني ،والذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية فى تغريدة على تويتر "أن كل شيء على ما يرام" ،وإنه سيلقي خطابا فى وقت لاحق اليوم تعليقا على هذا الهجوم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 كانون الثاني/يناير،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 429.8 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.