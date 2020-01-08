شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر كانون الأول/ديسمبر بمقدار 202 ألف وظيفة ،بأعلى وتيرة منذ نيسان/أبريل 2019 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 160 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف تشرين الثاني/نوفمبر 124 ألف بعد التعديل من 67 ألف ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي .

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