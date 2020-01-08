شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى انحسار المخاوف حيال الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قوات عسكرية أمريكية فى العراق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من واشنطن ، عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 97.21 نقطة الأعلى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.82 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، بفضل بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.

قال معهد التزويد الأمريكي إن مؤشره لنشاط الخدمات ارتفع إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي من 53.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة منذ آب/أغسطس الماضي ، بأفضل من توقعات الخبراء أن يرتفع المؤشر لمستوي 54.5 نقطة.

شنت إيران فى ساعة مبكرة يوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية للقوات الأمريكية فى العراق ،بعد ساعات قليلة من جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ، والذي قتل فى غارة أمريكية بطائرة مسيرة يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

Advertisements

قال تليفزيون إيران إن طهران أطلقتا 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق ،وأكد الجيش الأمريكي الهجوم وأشار إلى عدم وقوع إضرارا كبيرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" عبر توتير "إننا لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب،لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وعبر تويتر أيضا ،قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقب تلك الهجمات "إن كل شيء على ما يرام "،وإنه سيلقي خطابا فى وقت لاحق اليوم تعليقا على الأحداث.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر الماضي ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 160 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع 67 ألف وظيفة فى تشرين الثاني/نوفمبر.