شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الملاحة بميناء شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استئناف حركة الملاحة بميناء شرم الشيخ البحري اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية. وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأنه تم انتظام الحركة الملاحية والأنشطة البحرية وأعمال الشحن والتفريغ بمواني الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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