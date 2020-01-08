كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الأربعاء 8 يناير، بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بأمس، مسجلة أعلى سعر في تاريخها بمصر.
وسجل عيار 21، 705 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وبحسب "اليوم السابع"، جاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا إلى 1580 دولارا للأوقية، وهو أعلي مستوى منذ أبريل 2013، وسط توترات جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان إيران قصف قاعدة أمريكية في العراق ردا على مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، كالتالي:
عيار 18 بـ 605 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 705 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 805 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5640 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قصف إيران القاعدة الأمريكية.. ارتفاع حاد في أسعار الذهب عالميا.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في تاريخه محليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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