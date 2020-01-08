شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتجاهل أزمة "إيران - أمريكا" وتغلق مرتفعة وتربح 10.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، متجاهلة تأثير التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.446 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 171.1 مليون ورقة مالية بقيمة 784.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.3%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.33%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 68.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، 81.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 13542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15644 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 5092 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.