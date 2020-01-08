شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.91% بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.91% خاسرا 74.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8124.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.35% خاسرا 152.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6359.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 160.7 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما تراجعت 171 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.04%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.99%.

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وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 2.56%، ثم الخزف السعودى بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.33% ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.23%، ثم مهارة بنسبة 3.21%.

فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.