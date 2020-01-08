شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17يوما من توليها.. وزيرة الصناعة تعقد أول اجتماع مع اتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بعد قليل اجتماعا موسعا مع عدد من رجال الأعمال باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ـ وتعتبر هذه الزيارة هى الأولى لوزيرة التجارة والصناعة إلى اتحاد الصناعات منذ توليها حقيبة الوزارة، منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 17 يوما.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أبرز الملفات التي يواجهها رجال الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتى يأتى على رأسها ملف زيادة نسبة الصادرات المصرية إلى الخارج، وفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة، مع مناقشة نسبة دعم الصادرات المخصصة للمصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن تناقش ملف الاراضى الصناعية، وأزمة الغاز، بالإضافة إلى الرخص الصناعية الجديدة مع المصانع.

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وكان اتحاد الصناعات المصرية أشاد بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.

وتولت الوزيرة نيفين جامع حقيبة التجارة والصناعة مع التعديل الوزارى يوم 22 ديسمبر من الشهر الماضى، بعد أن تولت رئاسة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017 ، ورئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة في الصندوق الاجتماعى للتنمية.