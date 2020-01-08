شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تعلن فوز شركة ناشئة بجائزة أفضل شركة مبتكرة بمعرض "لاس فيجاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتابعة لوزارة الاتصالات، خلال اليوم الثانى لمشاركتها فى فعاليات معرض المنتجات الإلكترونية الإستهلاكية CES والذى تستضيفه مدينة لاس فيجاس الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير 2020، عن فوز شركة مصرية ناشئة بجائزة أفضل شركة لها خطط عمل مبتكرة للمستقبل، حيث ترعى الهيئة مشاركة 8 شركات مصرية خلال الحدث العالمى.

وأوضحت "ايتيدا" أن شركة Furnwish حصلت على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من صندوق "تريند" الاستثماري التابع لشركة "تريند مايكرو" العالمية.

ووفقا للهيئة تقدم الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الواقع المعزز حلول تكنولوجية تساعد متاجر الأثاث ومحترفي التصميم الداخلي على عرض منتجاتهم وخدماتهم بطرق مبتكرة.

وتتنوع منتجات وخدمات الشركات الناشئة المصرية المشاركة بالمعرض العالمي حيث تقدم مجموعة من الحلول التي تعتمد على التكنولوجيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية وإدارة المحتوى والوسائط الرقمية، وغيرها.

وتدعم الهيئة المشاركة المصرية بنسبة 80%؜ من التكلفة، حيث تشارك الهيئة بجناح رسمي لمصر يضم مساحات مخصصة لـ 8 شركات وتتحمل تكلفة السفر والتأشيرة لممثل عن كل شركة ناشئة بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

Advertisements

وكان المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالإتحاد العالم للغرف التجارية، قد كشف فى وقت سابق، تفاصيل مشاركة 8 شركات مصرية ناشئة بمعرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية بـ"لاس فيجاس"، موضحا أن وجودهم يمهد لربطهم بشركات عالمية، إذ تعد تلك المشاركة هى الرابعة لشركات ناشئة مصرية بالمعرض العالمى على مدار 4 سنوات الماضية شارك خلالها نحو 47 شركة ناشئة.

وأضاف خليل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركات المصرية تشارك بالمعرض ضمن جناح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بقاعة الشركات الناشئة والتى تضم نحو 3400 شركة على مستوى العالم، مضيفا أن احدى الشركات فى دورة 2018 حصلت على أفضل شركة بمجال الشركات الناشئة وشاركت العام الماضى ضمن جناح شركة سيارات عالمية بالسوفت وير الخاص بها، وشركة أخرى شاركت ضمن جناح شركة متخصصة بأجهزة الأشعة ووقعت عقد كبير معها.



الجناح المصرى بمعرض لاس فيجاس الجناح المصرى بمعرض لاس فيجاس