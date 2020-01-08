شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أكبر معرض منسوجات ومفروشات فى العالم فى فرانكفورت.. وإقبال كبير من الألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات اليوم بمعرض هايم تكستايل فى فرانكفورت بألمانيا، إقبالًا كبيرًا على نحو 3 آلاف شركة من أكثر من 65 دولة فى المعرض.

كما تشهد الفعاليات تنافسا كبيرا بين الشركات العالمية، فى الصناعة بهدف الاستحواذ على عملاء جدد، وشهدت معارض الشركات المصرية إقبالا كبيرا من الزوار الألمان.

وأشار سعيد أحمد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للمنسوجات، إلى أن المنافسة قوية للغاية بين الشركات، نتيجة التقدم الكبير فى الصناعة وبالتالى، فإن الشركات الكبيرة تقلل من تكلفة المنتج النهائي، ولا سيما فى ظل التطور التكنولوجي المذهل، لافتا إلى أنه على الجانب الأخر تسعى الشركات المصرية للدخول إلى المنافسة رغم صعوبتها .

أوضح سعيد أحمد لـ"الخليج 365"، أن عدد الشركات المشاركة انخفض عن العام الماضى، حيث تشارك 23 شركة مصرية، مقارنة بـ 38 شركة العام الماضى نتيجة العديد من التحديات التى تواجه شركاتنا، والتى تحتاج إلى حلول لمشكلاتها من خلال وزارة التجارة والصناعة.

وفى الوقت الذى تميزت فيه منتجات مصر، إلا أن هناك منافسة قوية للغاية من تركيا والبرتغال على وجه التحديد

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كما أن المعرض يشهد تطورا كبيرا فى مجال الطباعة وصباغة المفروشات بأحدث الآلات فى العالم مما يزيد من صعوبة المنافسة.

جدير بالذكر أن 1.2 مليون عامل يمثلون جزء كبير من عمال القطاع الخاص يعملون فى الغزل والنسيج فى حين يعمل 58 ألف عامل فى شركات الغزل والنسيح التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تعتبر مساندة الدولة للقطاع الخاص لزيادة الصادرات أمر مهما للشركات وتساهم فى جلب العملة الصعبة، ولا سيما أن المساندة توجه للمنتجات وليس للمصدرين.