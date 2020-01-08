شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المعنويات الاقتصادية فى منطقة اليورو بفضل تفاؤل حيال إيطاليا وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت في ديسمبر بفضل التفاؤل في إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامي الثقة في قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفي المصانع.

وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في ديسمبر من 101.2 في نوفمبر، لترتفع للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وجاء التحسن في المعنويات مدفوعا بفضل ثقة أكبر في قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية في التكتل وفي قطاع البناء.

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وتراجعت المعنويات في قطاع الصناعة قليلا رغم توقع مديري المصانع ارتفاع أسعار البيع، وتراجعت المعنويات بين المستهلكين بشكل ملحوظ مع توقع الأسر تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسن المؤشر بشكل ملحوظ في إيطاليا وتجاوز المتوسط طويل المدى بعدما نزل على نحو طفيف في نوفمبر.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تحسنا فى المعنويات في جميع القطاعات الاقتصادية التي يتتبعها المسح مع قفزة للتفاؤل بين أصحاب المتاجر تزامنا مع موسم التخفيضات فى عيد الميلاد.

كما ارتفع المؤشر ككل بشكل كبير في إسبانيا وصعد في ألمانيا وهي أكبر اقتصاد أوروبي. وفي ألمانيا، تضررت معنويات شركات الصناعات التحويلية بسبب حروب التجارة العالمية وسجلت أقل مستوى في سبعة أعوام ولكن عوض ذلك تنامي الثقة في الخدمات.

وتراجعت الثقة الاقتصادية قليلا في فرنسا نتيجة انحسار التفاؤل بين المستهلكين.