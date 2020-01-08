شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتحول للإيجابية بفعل انحسار المخاوف حيال الهجمات الصاروخية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت الأسهم الأوروبية للإيجابية خلال تعاملات الفترة المسائية يوم الأربعاء بعد انخفاضها فى وقت سابق من تعاملات الفترة الصباحية ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف أن تؤدي الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على قوات أمريكية فى العراق ، إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة وأن واشنطن تتجه إلى عدم التصعيد العسكري.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 12:13 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المسائية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تحول معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا إلى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة ،،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 0.5% ، بفضل صعود أسعار النفط بالسوق العالمي ،وتاليه قطاع الموارد الأساسية مع ارتفاع بنسبة 0.4%.

ردا على اغتيال القائد العسكري البارز "قاسم سليماني" شنت إيران هجوما صاروخيا فى وقت مبكر يوم الأربعاء ،أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرة صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق.

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وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" فى وقت لاحق هذا الهجوم ،وأشارت إلى عدم حدوث إضرارا كبيرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" عبر توتير "إننا لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب،لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وعبر تويتر أيضا ،قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقب تلك الهجمات "إن كل شيء على ما يرام "،وإنه سيلقي خطابا فى وقت لاحق اليوم تعليقا على الأحداث.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،بعد هبوطها فى وقت سابق من التعاملات لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع استئناف عمليات التصحيح وجني الأرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1 %.