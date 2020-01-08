شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتداول لفترة وجيزة أعلى 1,600$ للأونصة للمرة الأولى فى 7 سنوات بعد هجوم إيران الصاروخي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت أسعار الذهب بالتعاملات المبكرة يوم الأربعاء لفترة وجيزة أعلى حاجز 1,600$ للأونصة للمرة الأولى فى سبع سنوات ،وذلك فى أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قوات أمريكية متمركزة فى قواعد عسكرية فى العراق ، لكن سرعان ما أقبل المستثمرين على عمليات البيع لجني الأرباح ، بفعل مؤشرات قوية على عدم تفاقم التوترات الجيوسياسية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ،واتجاه واشنطن إلى عدم التصعيد العسكري.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,579.36 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,576.51 $،وسجلت أعلى مستوي 1,611.19$ الأعلى 25 آذار/مارس 2013، وأدنى مستوي 1,573.63 $.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى عاشر مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ 15 آب/أغسطس 2012 ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

قفزت أسعار الذهب بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء بأكثر من 2% ، لتتداول للمرة الأولى فوق 1,600$ للأونصة فى سبع سنوات ، بعد تسارع شراء عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، خاصة بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قوات عسكرية أمريكية متمركزة فى قواعد عسكرية فى العراق.

سرعان ما اتجه المستثمرين إلى عمليات البيع لجني الأرباح، وهو ما قلص مكاسب أسعار الذهب من ارتفاع بأكثر من 2% إلى ارتفاع بحوالي 0.3% بالتعاملات الجارية ،وقد تتبدد كل المكاسب فى ظل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات العالمية.

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تأتي عمليات البيع لجني الأرباح ، بفعل مؤشرات قوية على عدم تفاقم التوترات الجيوسياسية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ،واتجاه واشنطن إلى عدم التصعيد العسكري.

قال تليفزيون إيران إن طهران أطلقت نحو 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق ، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الهجوم وأشارت إلى عدم وقوع إضرارا كبيرة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب ،وإن الضربات الصاروخية أكملت ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني ،وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني ،والذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية فى تغريدة على تويتر "أن كل شيء على ما يرام" ،وإنه سيلقي خطابا فى وقت لاحق اليوم تعليقا على هذا الهجوم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 896.18 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.