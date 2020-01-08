شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقلص مكاسبها بفعل تراجع مخاوف الهجوم الإيراني على قوات أمريكية فى العراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلصت أسعار النفط العالمية من مكاسبها بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل الخام الأمريكي فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، والخام الدولي "خام برنت" أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بالإضافة إلى تراجع مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران بما قد يؤثر على تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي ،خاصة وإنه على غير المرجح سوف يرد الجيش الأمريكي على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق.

بحلول الساعة 11:25بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.79$،وسجل أعلى مستوي 65.62$ الأعلى منذ 25 نيسان/أبريل 2019 ،وأدنى مستوي 62.71$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 68.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 68.27$ ،وسجل أعلى مستوي 71.28$ الأعلى منذ 22 أيار/مايو 2019،وأدنى مستوي 68.27$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% فى تعاملات السوق الأسيوية يوم الأربعاء ، بعدما شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق ، انتقاما لمقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس.

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قال تليفزيون إيران إن طهران أطلقت نحو 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق ،و أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الهجوم وأشارت إلى عدم وقوع إضرارا كبيرة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب ،وإن الضربات الصاروخية أكملت ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني ،وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني ،والذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية فى تغريدة على تويتر "أن كل شيء على ما يرام" ،وإنه سيلقي خطابا فى وقت لاحق اليوم تعليقا على هذا الهجوم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 كانون الثاني/يناير،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 429.8 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.