شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه فوق 8,000$ للمرة الأولى فى شهرين بعد الضربة الصاروخية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم السادس على التوالي ،وتوسع مكاسبها فوق مستويات 8,000$ للمرة الأولى فى شهرين ،بفعل تسارع الطلب على العملة المشفرة كأداة تحوط ، خاصة بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 312$ بما يعادل نسبة 3.8% إلى 8,463$ الأعلى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,151$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,151$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 5.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل تسارع مستويات الطلب على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 7 مليار$ إلى إجمالي 220 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوي منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع استمرار الصعود القوي فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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حققت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" ارتفاعا بحوالي 22% منذ يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير الجاري ، والذي شهد بداية التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز "قاسم سليماني" فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي.

وجاءت تلك المكاسب الضخمة بفضل تركز المستثمرين من المؤسسات والتجزئة على شراء أدوات التحوط ،ومن ضمن تلك الأدوات عملة البتكوين "أكبر عملة مشفرة فى العالم ".

ووسعت أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" مكاسبها يوم الأربعاء فوق مستويات 8,000$ ، بعدما شنت إيران هجوما صاروخيا على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق.

وهددت طهران بهجوم أوسع على القوات الأمريكية المنتشرة فى البلدان العربية المجاورة ، فى حال قامت الولايات المتحدة بالرد على تلك الضربة الصاروخية عسكريا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب ،وإن الضربات الصاروخية أكملت ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني ،وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني ،والذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.