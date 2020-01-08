شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج "ألمنيوم البحرين" يرتفع بـ 35% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) عن تجاوز إنتاجها 1.36 مليون طن متري في العام 2018، مُحققة بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الإنتاج ارتفع إلى 1.365 مليون طن متري بزيادة بنسبة 35% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.011 مليون طن متري في عام 2018.

يُذكر أن الشركة نجحت، خلال ديسمبر الماضي، في إعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار المرتبط بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت إجمالي أرباح بقيمة 29.2 مليون دينار بحريني (77.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام 2019، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 19 مليون دينار (50.6 مليون دولار) خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الأرباح للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2019 بشكل رئيسي بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (حيث بلغت 1761 دولار أمريكي للطن المتري مقابل 2056 دولار أمريكي للطن المتري – أي بانخفاض بلغ 14%على أساس سنوي للربع الثالث، وبانخفاض بلغ 16%على أساس سنوي للتسعة أشهر الأولى، وتأثرت الأرباح كذلك بانخفاض العائدات الأعلى– والتي تم موازنتها بارتفاع حجم المبيعات.

هذا وحققت الشركة إجمالي أرباح بلغت 45.4 مليون دينار بحريني (120.9 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 93.3 مليون دينار (248.3 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.