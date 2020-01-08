شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مناقصة بقيمة 3 مليون دولار على تابعة لشركة "سنرجي القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سنرجي القابضة ترسية مناقصة على إحدى شركاتها التابعة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية من إحدى الشركات النفطية في سلطنة عمان.

وأفادت سنرجي، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، بأن مدة المناقصة ستصل إلى 5 سنوات، وبقيمة تقديرية 3 مليون دولار أمريكي.

وبحسب البيان، تمتلك سنرجي حصة تبلغ 86.71% بصورة غير مباشرة في الشرقية الوطنية للخدمات النفطية.

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وقالت الشركة، إن الأرباح المتوقع تحقيقها من العقد تعتمد على ظروف العمل والمتغيرات المتعلقة بالإنجاز، والتي قد تؤثر على نسبة الربح بالزيادة أو النقصان.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمناقصة في البيانات المالية للربع الأول من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سنرجي حققت خسائر بلغت 184 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 106.35 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2018.

وحققت الشركة خسائر بقيمة 618.66 ألف دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بنحو 426.6 ألف دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.