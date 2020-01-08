شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبيان" يحصل على موافقة السلطات البريطانية لتغيير نسبة الملكية لبنك "لندن والشرق الأوسط" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة على تغيير نسبة الملكية لمجموعة بنك لندن والشرق الأوسط، والتي قد تنجم عن تنفيذ عملية الاستحواذ.

وأوضح البنك، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن العرض مازال خاضعاً للشركة، ومتعلق بالقبول والشروط والأحكام الأخرى الموضحة في مستند عرض الاستحواذ.

وكان مجلس إدارة بوبيان قد توصل، في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع إدارة بنك لندن والشرق الأوسط، بشأن شروط العرض النقدي المقدم من بنك بوبيان، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة، التي سيتم إصدارها لبنك لندن والشرق الأوسط.

وقال البنك، في بيان سابق، إن الأسهم التي سيتم إصدارها ستكون في حدود 158 مليون دولار، وذلك بخلاف الأسهم المملوكة حالياً من بنك بوبيان وشركته التابعة والتي تبلغ 27.91% من الأسهم المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط وأسهم الخزينة.

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ويُذكر أن تنفيذ عملية الاستحواذ ستتم عن طريق استحواذ تعاقدي بموجب القانون المعتمد في المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج، ووفقاً لقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية.

هذا وقد حصل بنك بوبيان، بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، على تعهدات غير قابلة للإلغاء من بعض مساهمي بنك لندن والشرق الأوسط بقبول العرض، فيما يتعلق بما مجموعه 24.492 مليون سهم، تُمثل حوالي 13.21% من أسهم بنك لندن الشرق الأوسط المحدودة.

وأعلن بنك بوبيان مؤخراً عن حصوله، على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.