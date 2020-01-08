شكرا لقرائتكم خبر عن ساتورب" تقوم بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن قيام شركتها الأم شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن عملية الصيانة ستبدأ من تاريخ 13 يناير 2020، مع استمرارية عمل وحدات خط الإنتاج الأول للمصفاة بشكل طبيعي.

وبحسب البيان، من المخطط بأن تعود معظم وحدات خط الإنتاج الثاني الى العمل بتاريخ 29 فبراير 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 494 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 352.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى إنخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى إنخفاض معدل المعالجة للمصفاة بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 916.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 604.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.