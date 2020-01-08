شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان ليسجل 92 .69 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم69.92 دولار للبرميل وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 84 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 08 .69 دولار للبرميل.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 62 دولارًا و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين و55 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت اليوم 68.94 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع 1%، كما ارتفعت في وقت سابق مسجلة 71.75 دولار للبرميل وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2019 كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مسجلة 63.17 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.8 % إلى كما كانت قد سجلت في وقت سابق 65.85 دولار وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2019.

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وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط اليوم ، جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، قد أكد خلال كلمه له علي هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بإن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج العراق مستمر بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، موضحا أن العراق سيصل الى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات منظمة " أوبك" وذلك في الوقت المناسب.

يذكر أن العراق يعد ثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حيث ينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير نحو 3.4 مليون برميل يوميا.