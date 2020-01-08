شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2020 وعيار 24 بـ 192.30 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 8-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 192.30 ريال سعودى بما يعادل 51.26 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 22 " نحو 176.28 ريال سعودى بما يعادل 46.99 دولار أمريكى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 192.30 ريال بما يعادل $51.26 ، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 188.90 ريال بما يعادل $50.34
سعر الذهب عيار 22
بنحو 176.28 ريال $46.99 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 173.16 ريال بما يعادل $46.14
سعر الذهب عيار 21
بنحو 168.27 ريال$44.86، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 29. 165 ريال بما يعادل $44.05
سعر الذهب عيار 18
بنحو 144.23 ريال $38.45 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 141.67 ريال بما يعادل $37.75
سعر الذهب عيار 14
بنحو 112.18 ريال $29.90 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 110.19 ريال بما يعادل $29.36
سعر الذهب عيار 12
بنحو 96.15 ريال $25.63 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 94.45 ريال بما يعادل $25.17
سعر أوقية الذهب
بنحو 5,981 ريال $1,594، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 5,875 ريال بما يعادل $1,566
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,346 ريال $358.85 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 1,322 ريال بما يعادل $352.37
سعر كيلو الذهب
بنحو 192,301 ريال$51,264 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 188,896 ريال بما يعادل $50,338
وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.
وكانت الضربات الإيرانية رمزية إلى حد كبير، حيث تم إطلاق الصواريخ في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا في العراق، أي في نفس الوقت تقريباً الذي نفذت فيه طائرة بدون طيار هجومها الذى أسفر عن مقتل سليماني صباح الجمعة، مما أثر علي ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم.
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2020 وعيار 24 بـ 192.30 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.