شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2020 وعيار 24 بـ 192.30 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 8-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 192.30 ريال سعودى بما يعادل 51.26 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 22 " نحو 176.28 ريال سعودى بما يعادل 46.99 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 192.30 ريال بما يعادل $51.26 ، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 188.90 ريال بما يعادل $50.34

سعر الذهب عيار 22

بنحو 176.28 ريال $46.99 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 173.16 ريال بما يعادل $46.14

سعر الذهب عيار 21

بنحو 168.27 ريال$44.86، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 29. 165 ريال بما يعادل $44.05

سعر الذهب عيار 18

بنحو 144.23 ريال $38.45 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 141.67 ريال بما يعادل $37.75

سعر الذهب عيار 14

بنحو 112.18 ريال $29.90 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 110.19 ريال بما يعادل $29.36

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 96.15 ريال $25.63 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 94.45 ريال بما يعادل $25.17

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,981 ريال $1,594، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 5,875 ريال بما يعادل $1,566

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,346 ريال $358.85 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 1,322 ريال بما يعادل $352.37

سعر كيلو الذهب

بنحو 192,301 ريال$51,264 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 188,896 ريال بما يعادل $50,338

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.