أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها منذ منتصف 2019 بسبب أزمة إيران وأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.94 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع 1%، كما ارتفعت في وقت سابق مسجلة 71.75 دولار للبرميل وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2019.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مسجلة 63.17 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.8% إلى كما كانت قد سجلت في وقت سابق 65.85 دولار وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2019.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
وأشارت التقارير الإعلامية، إلي تراجع الاضطرابات في الأسواق العالمية للنفط وذلك بعد إشارات إيران إلى أنها انتهت من الانتقام ضد الولايات المتحدة لمقتل قاسم سليماني زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي استهدفته الولايات المتحدة خارج مطار بغداد الأسبوع الماضي.
وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، قد أكد خلال كلمه له علي هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج العراق مستمر بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، موضحا أن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات منظمة " أوبك" وذلك في الوقت المناسب.
يذكر أن العراق يعد ثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حيث ينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير نحو 3.4 مليون برميل يوميا.
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