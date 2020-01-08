شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 5 قطاعات متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق، أبرزها قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 8.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6121.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسراً 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6799.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% خاسراً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.70 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 151.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 7181 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.76%، تلاه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.58%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.55%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.68%.

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وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار انخفاض نسبة ملكية شركة أرزان كابيتال ليميتد هولدنغ المملوكة بنسبة 78.60% فى شركة هيل توب الهولندية من 49% إلى 25%.

وحسب بيان أرزان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، فإن الشركة التابعة باعت جزء من حصتها فى الشركة الهولندية بمبلغ 10.56 مليون يورو (3.58 مليون دينار).

وأشارت إلى أن الأثر المالى للصفقة يتمثل فى انخفاض فى أرصدة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وانخفاض فى أرصدة الذمم الدائنة، وخصوم أخرى بنفس مبلغ الصفقة، على أن يظهر الأثر المالى على البيانات المالية للمجموعة التى ستصدر فى 31 مارس 2020.