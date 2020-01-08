شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم السيدة إقبال محمد توفيق والدة عمرو الجارحى وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة ميد بنك. وسيقام العزاء اليوم الأربعاء 8-1-2020 بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم.

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