شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.42% بختام التعاملات بضغوط هبوط 3 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1585.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 558.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.25%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، أكبر مصهر للألومنيوم فى العالم، رقماً قياسياً من خلال تجاوز إنتاجها 1.36 مليون طن مترى لعام 2019، إذ بلغ إنتاج الشركة 1.365 مليون طن مترى مقابل 1.011 مليون طن مترى لعام 2018 بزيادة سنوية بلغت 35%.

كما أعلنت الشركة، عن اختتام الشركة عام 2019 دون وقوع أى حوادث مميتة أو إصابات مضيعة للوقت.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.