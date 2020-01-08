شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "بالم هيلز للتعمير" يشترى 1.7 مليون سهم بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول يوم الاثنين الماضى، إذ اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.743 مليون سهم من خلال عملتين، واشترت إدارة الشركة 8500 سهم.

كما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر لصناعة الكيماويات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2500 سهم، 145 ألف سهم، 150 سهم، 13653 سهم، 8 آلاف سهم، على التوالى.

واشترى أيضاً مساهم رئيسى بشركة مطاحن مصر الوسطى 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج 7182 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين 11 ألف سهم.

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وفى سياق آخر أعلن المستشار المالى المستقلة القيمة العادلة لسهم شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بدون مراعاة زيادة رأس المال عند 0.88 دولار للسهم، و0.79 دولار للسهم بعد مراعاة زيادة رأس المال.

وكانت الشركة أفصحت يوم 16 ديسمبر، إنها ستقوم بإعداد دراسة بالقيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالى مستقل بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 52 مليون دولار، منوهة بأنها ستقوم بالإفصاح عنها قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل وذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة العادلة للشركة 41.1 مليون دولار مقارنة بقيمة اسمية لرأس المال قبل الزيادة قدرها 47 مليون دولار، فيما تبلغ بعد الزيادة 52 مليون دولار وبقيمة دفترية لحقوق المساهمين فى 30 سبتمبر 2019 بنحو 29.48 مليون دولار.