شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. ورأس المال يربح 7مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 679.595 مليار جنيه.

وعاودت البورصة المصرية، العمل اليوم الأربعاء، بعد تعطلها خلال جلسة أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 13461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 1850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 15544 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 5065 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1326 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

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قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا فى الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الأقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.