شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة متميزة لمصر فى فعاليات أكبر معرض للنسيج فى العالم بفرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر بمعرض يضم 23 شركة نسيج ومفروشات، فى فعاليات أكبر معرض للنسيج والمفروشات فى العالم، وذلك فى مدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث احتفل المعرض اليوم بعيده الخمسين بمشاركة 23 شركة مصرية من بين 2952 شركة عالمية، فيما شاركت في عام 2019 نحو 3،012 شركة من 65 دولة.

وذكر بيان صادر عن المعرض، إن أول انعقاد له كان في يناير عام 1971 مع 679 عارضا، استثمرنا على نطاق واسع على مدى عقود في جودة المعرض وكذلك في مجموعة من المعلومات والإلهام التي نقدمها لهذه الصناعة.

وأشار ديتليف براون ، الرئيس التنفيذي للمعرض إننا نتطلع إلى إصدار خاص جدًا من Heimtextil ، وهو في حالة جيدة جدًا مع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيسه''، فى ظل ما يواجهه قطاع المفروشات النسيجية من تحديات كبيرة، موضحا أن الثورة الرقمية تؤدي حاليًا إلى تغييرات أساسية في تصنيع وتجهيز المنسوجات المنزلية.

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وبالتالى لا يمكن لجميع الشركات مواكبة ذلك، وهذا يعني أن العام الماضي قد سيطر عليه إغلاق الأعمال والإفلاس.

وبالتالى فإن المبيعات في قطاع البيع بالتجزئة تستمر في الانخفاض، حيث يظهر أحدث تقرير صناعي أن الإنفاق على المنسوجات المنزلية والمنزلية مستمر في الانخفاض، فقد انخفضت المبيعات بحوالي مليار يورو في غضون عامين، وعادت الآن إلى المستويات التي شهدتها السنوات المالية الصعبة من 2008/2009.

وأرجع المعرض فى بيانه ذلك إلى الركود الاقتصادى، مما يستلزم اتخاذ تدابير متنوعة لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، التى تعد هي الموضوع الرئيسي لهذه الصناعة.

ومن جانبه كشف سعيد أحمد، مسئول قطاع المفروشات بالمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس، رئيس مجموعة نايل لينين جروب، أن 23 شركة مصرية، تشارك فى معرض "هايم تكستايل" فى مدينة فرانكفورت فى المانيا، مقارنة بـ 38 شركة شاركت العام الماضى، تزامنًا مع احتفال مؤسسة هايم تكستايل، فى فرانكفورت بألمانيا، بعيدها السنوى الخمسين.

أضاف سعيد أحمد لـ"الخليج 365" أن الشركات المصرية تحرص على المشاركة فى المعرض الأهم فى العالم فى صناعة المفروشات، لمتابعة أحدث الموضات والتعرف على المنافسين من مختلف الدول بهدف مواكبة الشركات للتطور.