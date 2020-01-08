شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية بدعم بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ، بجانب انحسار مخاوف تفاقم اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،خاصة بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على قواعد أمريكية فى العراق انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1125$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1152 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1168$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وطغي ذلك على تأثير بيانات أخرى إيجابية عن مستويات التضخم فى أوروبا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفضل انحسار مخاوف ضعف مسار نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

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قال معهد التزويد الأمريكي إن مؤشره لنشاط الخدمات ارتفع إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي من 53.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة منذ آب/أغسطس الماضي ، بأفضل من توقعات الخبراء أن يرتفع المؤشر لمستوي 54.5 نقطة.

شنت إيران فى ساعة مبكرة يوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية للقوات الأمريكية فى العراق ،بعد ساعات قليلة من جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ،والذي قتل فى غارة أمريكية بطائرة مسيرة يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

قال تليفزيون إيران إن طهران أطلقتا 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق ،وأكد الجيش الأمريكي الهجوم وأشار إلى عدم وقوع إضرارا كبيرة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب ،وإن الضربات الصاروخية أكملت ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني ،وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني ،والذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.