شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون مستوى 68.95، لتكون الفرص متاحة للانخفاض خلال الجلسات القادمة، لكننا نفضل الاستمرار في الحيادية إلى أن يؤكد السعر الثبات دون هذا المستوى للانطلاق نحو 65.40 كهدف سلبي رئيسي، أو اختراقه الذي سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تمتد لتصل إلى 74.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي