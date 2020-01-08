شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه اللحظي الهابط، لكننا لا زلنا على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن ثبات السعر دون 63.40 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يتواجد هدفه الرئيسي عند 60.90، في حين إن ختراق سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 66.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي