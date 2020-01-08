شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 18.38 بعد اختراقه مسبقاً ولا يزال فوقه حتى الآن، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 19.64، بينما يمثّل الثبات فوق 18.38 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد