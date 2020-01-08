شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً ليتحرك حول 1585.00، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1556.70، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1617.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1575.00 والمقاومة 1620.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد