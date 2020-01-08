شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات إيجابية لكنه لا يزال دون مستوى 1.3150، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.2920 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يتطلب الثبات دون مستويات 1.3150 و1.3190.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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