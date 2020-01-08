شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.1130 لكنه يعود للتذبذب فوقه، ليبقى السعر محصوراً بين هذا الدعم والمقاومة 1.1180، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير