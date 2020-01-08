شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تدعو إلى سرعة الإبلاغ عند تغير الحالة الاجتماعية للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت "التقاعد" أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.
وأشارت المؤسسة أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.
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