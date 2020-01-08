شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يبقى على توقعاته لسعر النفط عند 63 دولارا للبرميل فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط في ثلاثة أشهر عند 63 دولارا للبرميل، مشيرا إلى غياب اضطراب فعلي للإمدادات. وأوصى البنك في مذكرة بتاريخ السابع من يناير بإغلاق مراكز دائنة في مؤشرات لسلع أولية وتداولات لزيت الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية الأولية في الآونة الأخيرة. Advertisements وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت لأعلى مستوى في عدة أشهر، في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تقييم احتمال حدوث اضطرابات فورية للإمدادات مع رد إيران على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير الأسبوع الماضي.

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