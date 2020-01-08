شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 جنيهات بسبب أزمة إيران وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 ارتفاعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات، بعد تصعيد جديد في الشرق الأوسط وقصف قاعدة أمريكية في العراق، الأمر الذى انعكس على سعر المعدن النفيس عالمياً ليرتفع 0.57 % لتصعد أوقية الذهب اليوم إلي 1580 دولار، وهو أعلي مستوى منذ أبريل 2013.





وأصبحت أسعار الذهب عقب ارتفاعها كالتالى:

عيار 18 سجل مساء اليوم 605 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل مساء اليوم 705 جنيه للجرام.

عيار 24 سجل مساء اليوم 805 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5640 جنيه.

أوقية الذهب 1580 دولارا.

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بدوره توقع رأفت أمين تاجر ذهب بمصر، ارتفاعا آخر للذهب خلال الساعات القادمة مع اتجاه صعودى للأوقية العالمية، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالميا حاليا فى أعلي مستوياتها بفضل الاضطرابات بين أمريكا وإيران واشتعال منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن المعدن الأصفر حقق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات، وسجلت الأوقية ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد إيراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب، بعد أيضا استهداف قاعدة أمريكية في العراق.

وقال لـ الخليج 365، إن عام 2020 هو عام صعود الذهب لتستمر موجة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس بالعام الماضي، حيث ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى، لكن الفترة الحالية ومع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط فإن الارتفاع في الذهب لا يمكن التنبؤ بفترة استمراريته.

وبشأن أسباب الاقبال على شراء الذهب، يرى أن الذهب بديل استثماري آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون للتطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه الأوضاع تغذى فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.

وتابع آمين، بشأن حركة الأسعار في مصر، أن أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.