شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الإيرانى: ارتفاع أسعار الخام يفيد طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه قوله اليوم الأربعاء، عقب هجوم إيران الصاروخي على أهداف أمريكية في العراق إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام. وأضاف زنجنه "أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأمريكيون عن زعزعة المنطقة ويدعون شعوب المنطقة لتعيش".

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