شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: قيد شركة فى سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصناعة والتجارة، قيد إحدى الشركات ضمن المنتجين المستوفين فى سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية، والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاء ذلك في القرار رقم 1075 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية، بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة للسلع الصناعية غير الغذائية.

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يشار إلى أن خدمة الفحص الظاهرى فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقدم للتسهيل علي الشركات فى إدخال منتجاتها المستوردة، وتستفيد الشركات بهذه الخدمة من خلال تقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة على الصادرات.

وبحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن هذه الخدمة تهدف إلي توفير آلية لعملية طلب حصول على تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى لتطبيق المادة 94 من القرار 770 لسنة 2005 مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة.

وأفاد موقع هيئة الرقابة على الصادرات أنه على الشركات تقديم مستند يفيد قيام المنتج بإنتاج هذه السلعة وفقا لإحدى المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.