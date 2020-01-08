البورصة المصرية تعود للارتفاع مدفوعة بمشتريات أجنبية بعد ساعة من التعامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بعد مرور ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتتجاوز تأثير الضربة الإيرانية لأهداف عسكرية أمريكية في العراق، مدفوعة بمشتريات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وعاودت البورصة المصرية، العمل اليوم الأربعاء، بعد تعطلها خلال جلسة أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1831 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 15381 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 5007 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1317 نقطة.

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وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.