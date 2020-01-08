شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقوق للمستهلك في قطع غيار المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار 5 حقوق للمستهلك فيما يخص قطع غيار المركبات، وذلك ضمن حملتها المستمرة "#اعرف_حقك" والتي تسعى من خلالها بنشر الوعي لدى المستهلك، وللحد من الغش التجاري.

وذكرت "التجارة" أن من حق المستهلك المطالبة بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً، كما من حقه الحصول المباشر على قطع الغيار ذات الطلب المستمر.

وأكدت "التجارة" على حق امتلاك المستهلك لوثيقة مستقلة تحتوي على أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج، والحصول على ضمان جودة الصنع للسلعة المباعة من غير الوكيل على أن تكون مواصفات هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

واخيراً يحق للمستهلك الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها من مركبته خارج الضمانة ورؤية القطع المستبدلة على الضمان إلا إذا كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى الوكيل إطلاع المستهلك عليها ومن ثم التصرف فيها.