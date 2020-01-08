شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.66% والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار بنسبة 0.66% إلى 1566.50 دولاراً أمريكياً. وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.33% إلى 1567.85 دولاراً أمريكياً.

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