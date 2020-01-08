الاقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع بفعل الهجمات الإيرانية

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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية في العراق في بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر في ظل سريان مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.

ويثير الهجوم الأحدث تساؤلات بشأن إقدام الولايات المتحدة على الرد، ومن المتوقع صدور بيان عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، فيما قادت الأسهم الألمانية الخسائر.

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