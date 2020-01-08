شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: الإمدادات في أسواق النفط العالمية كافية والان نبدء بالتفاصيل
تسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، إلى تهدئة المخاوف من تأثير تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على استقرار أسواق النفط العالمية.
وأكد محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك "مازلنا على ثقة بأن قادة دول أوبك يقومون بكل ما يمكن لاستعادة الأوضاع الطبيعية والسيطرة على الموقف قبل خروجه على السيطرة".
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن الإمدادات في أسواق النفط العالمية كافية ومنظمة أوبك والدول النفطية الحليفة لها ستتخذ الخطوات اللازمة للمحافظة على استقرار الأسواق إذا تصاعد التوتر فى المنطقة، مضيفا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يمثل خطرا على حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر منه إمدادات النفط الخام لدول الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
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