شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب الين وتراجع الفرنك وتماسك الدولار بعد الهجمات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
تعرضت العملات لضغوط اليوم الأربعاء إذ قفز الين الذي يُعد ملاذا آمنا في البداية عقب أنباء هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين للقوات الامريكية في العراق ولكنه تراجع فيما يراهن المستثمرون على أن الهجوم لن يفجر نزاعا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقفزت العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا في وقت الأزمات بفضل وضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 107.63 ين مقابل الدولار.
ولكن في التعاملات بعد الظهر، تراجع الين بزيادة طفيفة عما كان عليه في بداية اليوم.
وتمسك الدولار بمعظم مكاسبه التي حققها خلال الليل مقابل العملات الرئيسية الأخرى وحافظ علي استقراره بعد جلسة متقلبة.
كما تخلى الفرنك السويسري عن مكاسبه وكذلك الذهب ولكن بدرجة أقل. ولا يزال المعدن النفيس عند أعلى مستوى في سبعة أعوام تقريبا ويقل طفيفا عن 1600 دولار للأوقية.
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