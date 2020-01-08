شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المنتجات الخاضعة للوائح الفنية بالتسجيل في «سابر» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر قبل دخولها للسوق السعودي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته. وأوضحت أنها منذ إطلاق منصة سابر عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م، مشيرة إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020م.

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