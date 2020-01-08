شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحصري، أسفرت عن التحفظ على عدد من المعدات وإزالة العديد من الإشغالات بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.‬

وقال المهندس شريف الشربيني: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذا التوجيه باستمرار الحملات تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والقضاء على الملامح العشوائية بالمدينة.‬

‫وفي سياق متصل، قال المهندس شريف الشربيني: تم شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، أسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات العشوائية، والإعلانات منتهية التراخيص.‬

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وأضاف رئيس الجهاز: يهيب جهاز المدينة بالمخالفين سرعة التوجه إلى مقر الجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد تراخيص الإعلانات المنتهية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.‬

وكان المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز 6 أكتوبر، قد أكد أنه جار تنفيذ عدة أعمال لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، حيث يجري تطوير تقاطع (٤٨/١٠١) مع شارع 2 أمام منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية، وتشمل ألأعمال التوسعة لكل قطاع بالطريق، ورفع كفاءة الطريق الرئيسي والطريق العمودي، وذلك لتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: جارٍ استحداث دورانات بديلة للخلف بعدة طرق، وإلغاء التقاطع لاستيعاب حركة النقل الثقيل بالمنطقة الصناعية، موجهاً بسرعة دفع العمل بالمنطقة والانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأمثل، وذلك تحت إشراف المهندس محيى برهام، نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربي والمهندس عادل فضل، مدير إدارة الطرق بالجهاز.

وفي سياق متصل قال المهندس شريف الشربيني: تم البدء في أعمال الرفع المساحي، تمهيداً لبدء أعمال رفع كفاءة الطرق وزيادة الخدمات بمنطقة الحي المتميز، حيث تشمل أعمال التطوير إصلاح وتجديد طبقات الأسفلت، وترميم طبقة ألأساس والبردورات، وأرصفة الجزيرة الوسطى، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع، وتوسعة لبعض الطرق الأخرى، واستحداث أماكن لانتظار السيارات، وتنسيق الحدائق العامة وإقامة برجولات بها، وكذا توفير عناصر الأمان للطرق، وتشمل ممرات آمنة للمشاة، وأماكن لعبور ذوي الاحتياجات، ولوحات إرشادية وتحذيرية.