شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة"إسكان اجتماعي" بمدينة الفيوم الجديدة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة ( 58 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"بمدينة الفيوم الجديدة خلال 2019، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، وجارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وجارٍ تنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا.

ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس عبد الوهاب صميده، القائم بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقارى بالحى الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.‬

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‫وأوضح المهندس عبد الوهاب صميده، أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحى الثاني في حضور مسئولى مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسئولى جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقارى بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.‬

‫وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى أجهزتها المختلفة على توفير الخدمات بالمدن الجديدة.‬

يذكر أن المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، كان قد تفقد المشروعات التى يجرى تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة، رافقه خلالها مسئولو جهاز المدينة، للتأكد من سير العمل بالكفاءة المطلوبة بتلك المشروعات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لخطة الدولة التنموية، ولتحفيز العاملين والشركات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة‪.‬

وتفقد المهندس كمال بهجات خلال جولته، مشروع مجمع مدارس التعليم الأساسي، وكذا أعمال تنفيذ المرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومركز الشباب، ومجمع الأسواق التجارية، بالإضافة إلى تفقد محطة كهرباء المدينة، وأعمال تنفيذ الطرق المؤدية إلى منطقة الامتداد العمرانى الجديد غرب الكتلة السكنية، وعدد من المشروعات الأخرى التى يجرى تنفيذها‪.‬