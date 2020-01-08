شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار قدم مكعب غاز انتاج حقل ظهر منذ بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن حقل ظهر العملاق بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط والتابع لشركة اينى الايطالية، انتج حوالى 21 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بداية عام 2020.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حقل ظهر يعد حاليا من أهم مشروعات انتاج الغاز الطبيعي فى مصر وفي منطقة البحر المتوسط ، ويساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى المصرى من خلال الشبكة القومية للغازات، ورفع انتاج الى البلاد إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكدأن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر في اطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلي أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى ، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.